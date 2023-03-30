***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 21:50
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Musa Levent ORTAKÇIER)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Volkan ÜNLÜEL)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129987
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2026
En Düşük
19,1514
18:0520,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0155
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9600
En Düşük
20,8509
18:051.221,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.221,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.222,18
En Düşük
1.219,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1759
|19,1970
|% 0,15
|
|Euro
|20,8879
|21,0233
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,6730
|23,7917
|% -0,02
|
|Frank
|20,8864
|21,0122
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0916
|5,1171
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,57
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.222
|8.326
|8,00
|
|Yarım
|4.030
|4.074
|4,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.037
|2,00
|
|Gümüş Gr.
|14,73
|14,76
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
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17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem