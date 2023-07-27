***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 09:44
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özbekistan Cumhuriyetinde devam eden yatırımımız kapsamında bitki koruma ve organomineral gübre üretim tesisi için yatırım hizmeti alımına yönelik sözleşme imzalanması için Hektaş Asia LLC yönetimine yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175700
BIST
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11:256.836
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 91,85
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2526,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0489
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2530,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1852
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0395
En Düşük
29,7097
11:251.714,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.714,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:25
|CVKMD
|255,20
|225.621.232
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|294.674.476
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.737.465
|% 9,99
|
|OTTO
|240,30
|645.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|8,54
|58.597.141
|% 9,91
|
|FORTE
|73,95
|80.808.683
|% -4,70
|
|HUNER
|10,10
|86.522.060
|% -2,51
|
|AZTEK
|46,16
|38.928.977
|% -1,75
|
|DGNMO
|9,50
|5.311.802
|% -1,14
|
|YYLGD
|35,64
|58.018.901
|% -1,00
|
|ASTOR
|103,40
|2.106.387.385
|% 0,39
|
|EUPWR
|179,40
|506.698.696
|% 1,76
|
|ALFAS
|775,00
|398.012.571
|% 1,44
|
|CWENE
|265,40
|389.438.696
|% 1,07
|
|BIENY
|60,15
|380.163.879
|% 3,98
|
|EKGYO
|8,56
|1.633.747.033
|% 2,88
|
|YKBNK
|13,06
|2.332.471.146
|% 2,59
|
|KOZAL
|29,02
|3.670.388.831
|% 3,50
|
|CANTE
|17,74
|1.791.761.821
|% 0,57
|
|ODAS
|11,58
|919.067.992
|% 6,83
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9503
|26,9559
|% 0,18
|
|Euro
|30,0131
|30,0387
|% 0,62
|
|Sterlin
|34,8808
|35,0557
|% 0,45
|
|Frank
|31,3429
|31,5317
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1683
|7,2043
|% 0,20
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|5,55
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|8,23
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.151
|11.257
|2,00
|
|Yarım
|5.567
|5.654
|0,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.827
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|0,56
|