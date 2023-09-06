***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından alınan 06.09.2023 tarihli karara istinadenPazarlama Direktörlüğü ile Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nün lağvedilmesine,Dijital Dönüşüm Müdürlüğü'nün Ar-Ge Direktörlüğü'ne,Kurumsal İzleme Müdürlüğü ve Bütçe Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'nün Mali İşler Direktörlüğü'ne,Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü ile Marka ve İletişim Müdürlüğü'nün Genel Müdür'e bağlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192319BIST