***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/12/2022- 02/02/2023- 15/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'u (SPK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213763BIST