***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/12/2022- 02/02/2023- 15/02/2023- 02/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız olan FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arz kapsamı içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği onaylanmış olup, yeni esas sözleşme ticaret siciline tescil ettirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250643BIST