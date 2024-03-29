***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 29.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişiArif ÇETİNKAYA'nınyerine İrem ATALAY atanmış olup, Sayınİrem ATALAY'ın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264602BIST