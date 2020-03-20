***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSHEKTA2014 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin 5.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.12.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSHEKTA2014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 20.12.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2018Vade Başlangıç Tarihi 21.12.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 6,7734 27,17 30,07 2.573.892 Evet2 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 6,5907 26,44 29,18 2.504.466 Evet3 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 7,049 28,27 31,42 2.678.633 Evet4 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 4,5102 18,09 19,36 1.713.876 Evet5 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 3,3914 13,6 14,31 1.288.726 Evet6 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,9809 11,96 12,5 1.132.7377 18.09.2020 17.09.2020 18.09.20208 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSHEKTA2014 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin 1.288.726 TL tutarındaki 5.Kupon ödemesi 20/03/2020 tarihinde yapılmıştır.19.06.2020 ödeme tarihli 6.kupon faiz oranı ise % 2,9809 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831006BIST