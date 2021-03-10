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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2021 15:41



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSHEKT32123 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin Anapara ve 8.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHEKT32123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 6,3495 25,47 28,01 3.619.215 Evet
2 11.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 7,0369 28,22 31,36 4.011.033 Evet
3 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 4,5366 18,2 19,48 2.585.861,92 Evet
4 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 3,6051 14,46 15,26 2.054.905 Evet
5 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 2,9311 11,76 12,29 1.670.754 Evet
6 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,3365 9,37 9,71 1.331.823 Evet
7 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,4263 13,74 14,47 1.952.984 Evet
8 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,431 17,77 18,99 2.525.642 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,431 17,77 18,99 57.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSHEKT32123 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin Ana para tutarı olan 57.000.000 TL ve 2.525.642 TL tutarındaki 8.Kupon ödemesi 10/03/2021 tarihinde yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916834


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