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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.05.2022 18:17
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHEKT92215 Finansman Bonosu Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHEKT92215
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,9441
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.09.2022
Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 17.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerle 95 gün vadeli ISIN kodu TRFHEKT92215 olan finansman bonosu ihracı 30/05/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033411


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