***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHEKTE2213 Finansman Bonosu SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.10.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHEKTE2213Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 25.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 307.000.000İhraç Fiyatı 0,93257Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.10.2022Kayıt Tarihi 21.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.10.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 17.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 307.000.000 TL nominal değerle 91 gün vadeli ISIN kodu TRFHEKTE2213 olan finansman bonosu ihracı 25/07/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047609BIST