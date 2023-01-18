***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.01.2023 18:30
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 17.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 450.000.000 TL nominal değerle 135 gün vadeli ISIN kodu TRFHEKT12312 olan finansman bonosunun ödemesi şirketimiz tarafından 18/01/2023 tarihinde yapılmış olup bono itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103080
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0814
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.152,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.152,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7853
|18,7885
|% 0,11
|
|Euro
|20,3324
|20,3422
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1471
|23,2632
|% 0,71
|
|Frank
|20,4635
|20,5868
|% 0,92
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|0,14
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.809
|7.878
|-6,00
|
|Yarım
|3.805
|3.855
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.927
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|-0,11
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında