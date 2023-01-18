***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 17.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 450.000.000 TL nominal değerle 135 gün vadeli ISIN kodu TRFHEKT12312 olan finansman bonosunun ödemesi şirketimiz tarafından 18/01/2023 tarihinde yapılmış olup bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103080BIST