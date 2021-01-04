***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz ve Bedelli Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Rüçhan Hakkı Kullandırma FiyatıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 227.571.100,14Ulaşılacak Sermaye (TL) 860.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviHEKTS, TRAHEKTS91E4 227.571.100,14 232.428.899,860 102,13462 HEKTS, TRAHEKTS91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 227.571.100,14 232.428.899,860 102,13462İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 232.428.899,86Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HEKTS, TRAHEKTS91E4 227.571.100,14 400.000.000,000 175,76924 1,00 HEKTS, TRAHEKTS91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 227.571.100,14 400.000.000,000 175,76924Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 29.12.2020 tarih ve 63 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu karar gereğiŞirketimizin büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100,14 TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.899,86 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.Yapılan açıklamamız, YK Karar tarihi olan 29.12.2020 ve saat 18.15' de KAP'ta yayımladığımız ÖDA ile aynı olup, sermaye artırımı işlemlerine başlanıldığına dair sürece uygun olarak bu duyuru ile yeniden paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896642BIST