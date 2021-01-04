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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.01.2021 14:20



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz ve Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 227.571.100,14
Ulaşılacak Sermaye (TL) 860.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
HEKTS, TRAHEKTS91E4 227.571.100,14 232.428.899,860 102,13462 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 227.571.100,14 232.428.899,860 102,13462

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 232.428.899,86


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 227.571.100,14 400.000.000,000 175,76924 1,00 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 227.571.100,14 400.000.000,000 175,76924

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2020 tarih ve 63 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu karar gereği
Şirketimizin büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100,14 TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.899,86 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
Yapılan açıklamamız, YK Karar tarihi olan 29.12.2020 ve saat 18.15' de KAP'ta yayımladığımız ÖDA ile aynı olup, sermaye artırımı işlemlerine başlanıldığına dair sürece uygun olarak bu duyuru ile yeniden paylaşılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896642


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