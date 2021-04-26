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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2021 16:49



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 227.571.100,14
Ulaşılacak Sermaye (TL) 860.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
HEKTS, TRAHEKTS91E4 227.571.100,14 232.428.899,860 102,13462 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 227.571.100,14 232.428.899,860 102,13462

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 232.428.899,86


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 227.571.100,14 400.000.000,000 175,76924 1,00 HEKTS, TRAHEKTS91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 227.571.100,14 400.000.000,000 175,76924

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL' den 860.000.000 TL' ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahname
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan
22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 22.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Haftalık SPK Bülteninde
yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930918


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