***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 227.571.100,14Ulaşılacak Sermaye (TL) 860.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviHEKTS, TRAHEKTS91E4 227.571.100,14 232.428.899,860 102,13462 HEKTS, TRAHEKTS91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 227.571.100,14 232.428.899,860 102,13462İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 232.428.899,86Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HEKTS, TRAHEKTS91E4 227.571.100,14 400.000.000,000 175,76924 1,00 HEKTS, TRAHEKTS91E4 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 227.571.100,14 400.000.000,000 175,76924Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 31.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 22.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL' den 860.000.000 TL' ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnameSermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 22.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Haftalık SPK Bültenindeyayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930918BIST