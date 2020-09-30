***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.09.2020 17:27
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte
sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877508
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0970
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6997
18:059,0499
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,1288
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0291
18:05470,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,94
|Açılış
|: 470,60
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7164
|7,7198
|% -1,24
|
|Euro
|9,0352
|9,0499
|% -1,40
|
|Sterlin
|9,9236
|9,9733
|% -0,87
|
|Frank
|8,3305
|8,3807
|% -1,56
|
|Riyal
|2,0501
|2,0604
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,08
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|0,44
|