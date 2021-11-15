***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.11.2021 14:43
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977720
BIST
17:521.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 64,08
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:5210,0585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0589
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:5211,5095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0570
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:52601,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,51
|Açılış
|: 601,48
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:52
|GARFA
|13,80
|7.473.651
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.422.722
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|171.938.048
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.444.807
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.978.268
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.080.641
|% -9,84
|
|OYLUM
|8,86
|42.130.056
|% -8,94
|
|VAKFN
|5,85
|145.515.260
|% -8,31
|
|BASGZ
|14,29
|784.128.333
|% -8,22
|
|THYAO
|17,67
|3.460.603.435
|% -0,84
|
|PETKM
|7,95
|2.070.368.652
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,72
|1.425.686.871
|% 2,80
|
|SISE
|9,92
|1.333.761.736
|% 3,77
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.422.722
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.080.641
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|598.866.706
|% 7,83
|
|TSKB
|1,71
|811.216.450
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|943.374.813
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|604.868.950
|% 5,34
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0528
|10,0585
|% 0,59
|
|Euro
|11,5019
|11,5095
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,4589
|13,5264
|% 0,58
|
|Frank
|10,8796
|10,9452
|% 0,57
|
|Riyal
|2,6729
|2,6863
|% 0,55
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,44
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,31
|
Seans Raporu
17:52
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17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
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17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
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17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR