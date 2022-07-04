***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 04/07/2022 tarih ve 32 nolu kararındaSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi 1. Fıkrası gereğince sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin ekteki "sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un aynen kabul edilerek onaylanmasına,Sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ve kamuya açıklanması konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041313BIST