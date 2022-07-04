***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.07.2022 18:18
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 04/07/2022 tarih ve 32 nolu kararında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi 1. Fıkrası gereğince sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin ekteki "sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un aynen kabul edilerek onaylanmasına,
Sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ve kamuya açıklanması konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041313
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
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16,8320
En Düşük
16,7968
18:0517,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 17,5850
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,5580
En Düşük
17,4998
18:05977,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 977,39
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
978,69
En Düşük
976,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7945
|16,8193
|% -0,04
|
|Euro
|17,4756
|17,5583
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,2883
|20,3900
|% 0,02
|
|Frank
|17,4253
|17,5302
|% 0,04
|
|Riyal
|4,4671
|4,4895
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-0,18
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.503
|6.629
|3,00
|
|Yarım
|3.183
|3.241
|1,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.620
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|20,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,18
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