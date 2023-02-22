***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.02.2023 18:23
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin
artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116095
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0273
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.111,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.111,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8652
|18,8734
|% 0,04
|
|Euro
|20,0424
|20,0514
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,7169
|22,8308
|% -0,23
|
|Frank
|20,2212
|20,3430
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0155
|5,0407
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-3,78
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.607
|7.671
|-28,00
|
|Yarım
|3.716
|3.754
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|-2,36
|