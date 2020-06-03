***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.06.2020 16:36
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AKDENİZ KİMYA SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HAMZA ALPER KARAÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.06.2018 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK HİZMET GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ YÜKSEL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.04.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK GENEL MÜDÜR DANIŞMANI Evet Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.01.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ REMZİ ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 03.06.2020 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi Evet Bağımsız Üye Değil
OYAK DENIZCILIK VE LIMAN İŞLETMELERI ANONIM ŞIRKETI İBRAHİM ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01.05.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi Evet Bağımsız Üye De
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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109.231
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Değişim
|: -0,64%
|| -2,39
|Açılış
|: 369,74
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
369,72
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.903.350
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.788.476
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|PARSN
|18,82
|78.346.329
|% 9,99
|
|INTEM
|10,82
|19.485.352
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.282.531
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.617.980
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|CMENT
|26,00
|5.703.390
|% -5,80
|
|GARAN
|8,18
|1.255.949.064
|% 1,49
|
|ASELS
|31,98
|877.536.802
|% -1,96
|
|THYAO
|12,57
|607.022.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,68
|599.427.668
|% -1,75
|
|AEFES
|19,76
|492.911.437
|% 6,70
|
|EKGYO
|1,68
|599.427.668
|% -1,75
|
|GARAN
|8,18
|1.255.949.064
|% 1,49
|
|ODAS
|2,06
|272.575.158
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,44
|277.990.875
|% 0,83
|
|ADESE
|1,66
|191.926.200
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4651
|8,5075
|% 0,99
|
|Frank
|6,9831
|7,0252
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7918
|1,8008
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-27,24
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.441
|-15,20
|
|Tam
|2.480
|2.512
|-7,90
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-7,70
|
|Çeyrek
|605
|613
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,20
|39,20
|-0,37
|