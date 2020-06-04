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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.06.2020 16:49
GÜNCEL HABERLER



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AKDENİZ KİMYA SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALİSEYDİ KARAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğü Evet Bağımsız Üye Değil
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ YÜKSEL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.04.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK GENEL MÜDÜR DANIŞMANI Evet Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.01.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ REMZİ ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 03.06.2020 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi Evet Bağımsız Üye Değil
OYAK DENIZCILIK VE LIMAN İŞLETMELERI ANONIM ŞIRKETI İBRAHİM ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01.05.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi Evet Bağımsız Üye Değil
MAHMUT CENGİZ AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DANIŞMANLIK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ- OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
KAMİL DERECE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DANIŞMANLIK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil DANIŞMANLIK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849137


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Frank 7,0255 7,0678 % 0,61  
Riyal 1,7928 1,8018 % 0,19  
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Cumhuriyet 2.406 2.437 10,10  
Tam 2.477 2.507 10,40  
Yarım 1.209 1.224 5,10  
Çeyrek 604 612 2,50  
Gümüş.Ons 17,71 17,74 0,08  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,39 39,39 -0,40  
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