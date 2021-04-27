***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2021 15:05
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSA LEVENT ORTAKÇIER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır
UĞUR AKBAŞ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
MEHMET AGAH VURUŞKAN Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörü Ziraat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve Ürün)
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten
HAKKI ZAFER TERZİOĞLU Strateji ve Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici
MURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü (Ve Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Denetim Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931296
BIST
17:551.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
17:558,2147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0560
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
17:559,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0782
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
17:55470,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,48
|Açılış
|: 470,25
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ULUUN
|6,27
|85.738.938
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.156.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|ATEKS
|42,48
|6.000.271
|% 9,99
|
|AVOD
|7,82
|74.868.264
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.937.492
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.460.374
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|UMPAS
|1,48
|186.505
|% -9,76
|
|ATLAS
|2,25
|11.133.114
|% -9,64
|
|SASA
|36,18
|1.446.182.601
|% 3,88
|
|EREGL
|19,39
|1.314.048.022
|% 0,36
|
|THYAO
|11,94
|1.120.671.685
|% 1,79
|
|GARAN
|7,15
|870.374.845
|% 0,14
|
|GWIND
|5,26
|811.306.046
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,08
|317.151.437
|% -0,95
|
|GWIND
|5,26
|811.306.046
|% -6,41
|
|GARAN
|7,15
|870.374.845
|% 0,14
|
|TSKB
|1,20
|135.299.111
|% -1,64
|
|PETKM
|6,53
|638.546.381
|% 0,46
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2107
|8,2147
|% -0,68
|
|Euro
|9,9206
|9,9300
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,3933
|11,4505
|% -0,62
|
|Frank
|8,9599
|9,0139
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1823
|2,1932
|% -0,76
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,40
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,47
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
-
17:59
KRSTL, RYGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında