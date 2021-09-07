***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2021 17:35
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKKI ZAFER TERZİOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama Direktörü
UĞUR AKBAŞ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten
ÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Müdürü
MURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Anadolu Bölge Müdürü / Satış Direktörü (Vekaleten)
HÜSEYİN ÇİMEN Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Denetim Müdürü / Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten)
SELDA KILIÇ Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ticari Pazarlama Müdürü
ÜNAL UYSAL Bilgi Teknolojileri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi Teknolojileri Müdürü
Ar-Ge Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962325
BIST
14:271.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
14:278,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0898
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
14:279,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0922
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
14:27488,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,53
|Açılış
|: 488,18
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler14:27
|YEOTK
|29,28
|10.199.717
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.698.549
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|97.158.835
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,20
|6.373.250
|% 9,35
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ISBIR
|82,60
|1.949.197
|% -7,19
|
|EMNIS
|18,93
|194.320
|% -7,02
|
|GARAN
|9,60
|1.050.592.414
|% -1,34
|
|THYAO
|12,65
|453.363.055
|% 0,00
|
|ORCAY
|13,78
|348.727.478
|% -4,77
|
|KRDMD
|7,41
|306.900.095
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,56
|306.152.443
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,56
|306.152.443
|% -1,16
|
|GARAN
|9,60
|1.050.592.414
|% -1,34
|
|IHLAS
|0,61
|46.195.132
|% 3,39
|
|ODAS
|1,49
|105.236.485
|% -1,32
|
|AKBNK
|5,74
|273.432.077
|% -1,54
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4357
|8,4388
|% 1,08
|
|Euro
|9,9780
|9,9843
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,5874
|11,6455
|% 0,99
|
|Frank
|9,1244
|9,1794
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2426
|2,2539
|% 1,05
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,26
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,42
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.279
|27,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|29,55
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|14,29
|
|Çeyrek
|780
|798
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,08
|
|B. Petrol
|72,49
|72,49
|0,80
|