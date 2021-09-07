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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2021 17:35



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKKI ZAFER TERZİOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama Direktörü
UĞUR AKBAŞ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten
ÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Müdürü
MURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Anadolu Bölge Müdürü / Satış Direktörü (Vekaleten)
HÜSEYİN ÇİMEN Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Denetim Müdürü / Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten)
SELDA KILIÇ Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ticari Pazarlama Müdürü
ÜNAL UYSAL Bilgi Teknolojileri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi Teknolojileri Müdürü
Ar-Ge Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962325


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Altın Gr. 488 488 6,42  
Cumhuriyet 3.231 3.279 27,00  
Tam 3.217 3.298 29,55  
Yarım 1.555 1.595 14,29  
Çeyrek 780 798 7,15  
Gümüş.Ons 24,36 24,38 0,06  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,08  
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