***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKKI ZAFER TERZİOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama DirektörüUĞUR AKBAŞ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) VekaletenCELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) VekaletenÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları MüdürüMURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Anadolu Bölge Müdürü / Satış Direktörü (Vekaleten)HÜSEYİN ÇİMEN Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Denetim Müdürü / Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten)SELDA KILIÇ Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ticari Pazarlama MüdürüÜNAL UYSAL Bilgi Teknolojileri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi Teknolojileri MüdürüAr-Ge Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962325BIST