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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.11.2021 14:14
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ MUSA LEVENT ORTAKÇIER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 19.04.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi GIDA, TARIM HAYVANCILIK GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.01.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK MALİ İŞLER VE FİNANS BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ REMZİ ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 03.06.2020 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi Evet Bağımsız Üye Değil
OYAK DENIZCILIK VE LIMAN İŞLETMELERI ANONIM ŞIRKETI OKAN SİVRİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ASLIHAN DÖĞER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.01.2019 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
KAMİL DERECE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DANIŞMANLIK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil DANIŞMANLIK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKKI ZAFER TERZİOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama Direktörü
UĞUR AKBAŞ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten
ÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
MURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Anadolu Bölge Müdürü / Satış Direktörü (Vekaleten)
HÜSEYİN ÇİMEN Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Denetim Müdürü / Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten)
SELDA KILIÇ Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Ticari Pazarlama Müdürü
ÜNAL UYSAL Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü
MEHMET DERİN Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Pazarlama Danışmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978285


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Tam 4.135 4.238 85,38  
Yarım 1.998 2.050 41,29  
Çeyrek 1.002 1.025 20,65  
Gümüş.Ons 25,08 25,10 0,28  
Gümüş Gr. 8,45 8,46 0,22  
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