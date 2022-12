***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTakimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 50.000,00 49.891,49 TRY 99,78 Bağlı OrtaklıkFerbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 3.000.000,00 3.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAreo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Her türlü tohum üretimi geliştirilmesi faaliyetlerini000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Her türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini, üretimini, ithalatını ve ihracatını, iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak, 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkArma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Veteriner İlaçları Üretimi 43.000.000,00 43.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAgriventis Technologies Pty.Ltd Tohum ve Tohum Islahı 457.375,00 233.261,25 AUD 51,00 Bağlı OrtaklıkHektas Asia LLC Bitki koruma ve bitki besleme 400.000.000,00 400.000.000,00 UZS 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089389BIST