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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2022 12:22
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 50.000,00 49.891,49 TRY 99,78 Bağlı Ortaklık
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması 3.000.000,00 3.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Her türlü tohum üretimi geliştirilmesi faaliyetlerini000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Her türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini, üretimini, ithalatını ve ihracatını, iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak, 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Veteriner İlaçları Üretimi 43.000.000,00 43.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Agriventis Technologies Pty.Ltd Tohum ve Tohum Islahı 457.375,00 233.261,25 AUD 51,00 Bağlı Ortaklık
Hektas Asia LLC Bitki koruma ve bitki besleme 400.000.000,00 400.000.000,00 UZS 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089389


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CRDFA 4,62 57.821.133 % 10,00  
PLTUR 19,49 63.084.647 % 9,99  
AHGAZ 79,85 20.237.663 % 9,99  
BRKVY 27,60 3.747.776 % 9,96  
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Sterlin 22,4852 22,5979 % 0,41  
Frank 20,0074 20,1279 % 0,25  
Riyal 4,9525 4,9773 % 0,14  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 7,23  
Altın Gr. 1.080 1.080 4,88  
Cumhuriyet 7.253 7.362 -27,00  
Tam 7.290 7.342 24,00  
Yarım 3.530 3.592 14,00  
Çeyrek 1.771 1.796 8,00  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 0,24  
Gümüş Gr. 14,27 14,29 0,15  
B. Petrol 83,08 83,08 2,10  
Seans Raporu 13:54
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