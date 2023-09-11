***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELAMİ YILDIZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Hektaş Satış Müdürü / Hektaş Ticari Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) / Ferbis Genel MüdürüENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler DirektörüCELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik İşler DirektörüÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları DirektörüMURAT SONAY AKARSU Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış DirektörüHÜSEYİN ÇİMEN Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Kurumsal İzleme DirektörüMEHMET DERİN Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193988BIST