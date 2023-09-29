***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2023 21:18
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELAMİ YILDIZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Hektaş Satış Müdürü / Hektaş Ticari Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) / Ferbis Genel Müdürü
ENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik İşler Direktörü
ÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü
Satış Direktörü
MEHMET DERİN Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Direktörü
Tedarik Zinciri Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198353
BIST
'
18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0958
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0142
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.630,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -12,32
|Açılış
|: 1.630,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.627,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4021
|27,4099
|% 0,35
|
|Euro
|28,9957
|29,0426
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3446
|33,5119
|% 0,07
|
|Frank
|29,8110
|29,9906
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2852
|7,3217
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-16,62
|
|Altın Gr.
|1.630
|1.631
|-11,89
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.860
|11.021
|-67,00
|
|Yarım
|5.447
|5.533
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.767
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,54
|19,57
|-0,36
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284