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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2023 21:18
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELAMİ YILDIZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Hektaş Satış Müdürü / Hektaş Ticari Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) / Ferbis Genel Müdürü
ENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik İşler Direktörü
ÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü
Satış Direktörü
MEHMET DERİN Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Direktörü
Tedarik Zinciri Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198353


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 68.929.221 % 10,00  
MMCAS 13,09 4.580.629 % 10,00  
LINK 108,90 92.254.317 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 389.899.246 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,4021 27,4099 % 0,35  
Euro 28,9957 29,0426 % 0,05  
Sterlin 33,3446 33,5119 % 0,07  
Frank 29,8110 29,9906 % -0,01  
Riyal 7,2852 7,3217 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -16,62  
Altın Gr. 1.630 1.631 -11,89  
Cumhuriyet 11.204 11.373 -34,00  
Tam 10.860 11.021 -67,00  
Yarım 5.447 5.533 -34,00  
Çeyrek 2.715 2.767 -16,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,20 -0,44  
Gümüş Gr. 19,54 19,57 -0,36  
B. Petrol 92,36 92,36 -0,74  
Seans Raporu 18:05
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