***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2023 19:17
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELAMİ YILDIZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Hektaş Satış Müdürü / Hektaş Ticari Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) / Ferbis Genel Müdürü
ENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik İşler Direktörü
ÇİĞDEM KARAKUŞ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü
Satış Direktörü
MEHMET DERİN Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Direktörü
EMRAH ÖZDEMİR Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü / Lojistik Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204639
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6018
18:0529,3977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0332
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,2784
18:051.666,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.666,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.674,14
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6879
|27,6939
|% -0,08
|
|Euro
|29,3427
|29,4017
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,9650
|34,1354
|% 0,06
|
|Frank
|30,5433
|30,7273
|% 0,12
|
|Riyal
|7,3653
|7,4022
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|11,90
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,07
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.310
|11.429
|33,00
|
|Yarım
|5.673
|5.736
|21,00
|
|Çeyrek
|2.828
|2.868
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,61
|0,15
|
|B. Petrol
|85,73
|85,73
|-1,92
|