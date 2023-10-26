***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.10.2023 18:43
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELAMİ YILDIZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Hektaş Satış Müdürü / Hektaş Ticari Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) / Ferbis Genel Müdürü
ENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik İşler Direktörü
TENDÜ ARSAN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
Satış Direktörü
MEHMET DERİN Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Direktörü
EMRAH ÖZDEMİR Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü / Lojistik Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210638
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0537
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,8345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0658
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.815,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 18,50
|Açılış
|: 1.815,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1744
|28,2138
|% 0,19
|
|Euro
|29,7826
|29,8749
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,0542
|34,2250
|% 0,02
|
|Frank
|31,1413
|31,3289
|% -0,18
|
|Riyal
|7,4931
|7,5307
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|22,98
|
|Altın Gr.
|1.819
|1.820
|22,40
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.048
|12.181
|133,00
|
|Yarım
|6.043
|6.116
|67,00
|
|Çeyrek
|3.012
|3.058
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,95
|0,30
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|2,09
|