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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2023 18:43
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELAMİ YILDIZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Hektaş Satış Müdürü / Hektaş Ticari Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) / Ferbis Genel Müdürü
ENİS EMRE TERZİ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
CELAL MADAZLI Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik İşler Direktörü
TENDÜ ARSAN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
Satış Direktörü
MEHMET DERİN Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Direktörü
EMRAH ÖZDEMİR Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü / Lojistik Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210638


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 12,10 14.891.777 % 10,00  
MIATK 751,40 3.007.066.826 % 10,00  
KENT 665,50 9.998.472 % 10,00  
AYES 44,24 9.575.433 % 10,00  
MAALT 1.316,90 200.314.888 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,1744 28,2138 % 0,19  
Euro 29,7826 29,8749 % 0,36  
Sterlin 34,0542 34,2250 % 0,02  
Frank 31,1413 31,3289 % -0,18  
Riyal 7,4931 7,5307 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.008 2.008 22,98  
Altın Gr. 1.819 1.820 22,40  
Cumhuriyet 12.185 12.369 21,00  
Tam 12.048 12.181 133,00  
Yarım 6.043 6.116 67,00  
Çeyrek 3.012 3.058 34,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,11 0,30  
Gümüş Gr. 20,92 20,95 0,30  
B. Petrol 90,02 90,02 2,09  
Seans Raporu 18:05
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