***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.01.2024 21:21
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENİS EMRE TERZİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
Mali İşler Direktörü
AYHAN GÖKBAĞ Teknik İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Ferbis Fabrika Direktörü
TENDÜ ARSAN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
Satış Direktörü
MEHMET DERİN Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Direktörü
EMRAH ÖZDEMİR Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü / Lojistik Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243129
BIST
'
18:058.346
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 176,39
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.348
18:0530,0999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1425
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,0244
18:0532,7100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1733
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6004
18:051.966,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.966,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.961,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TARKM
|742,50
|682.818.275
|% 10,00
|
|ORMA
|149,70
|8.248.743
|% 9,99
|
|DIRIT
|19,82
|9.443.437
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|300.280.491
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|202.369.666
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.737.383
|% -65,65
|
|TERA
|40,58
|104.695.044
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,30
|29.018.479
|% -9,96
|
|GZNMI
|31,00
|41.978.016
|% -7,41
|
|SAMAT
|50,60
|243.360.624
|% -6,81
|
|THYAO
|260,00
|11.688.369.435
|% 3,07
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|GUBRF
|148,00
|4.314.698.877
|% 6,47
|
|TCELL
|69,00
|4.251.237.955
|% 3,06
|
|EREGL
|43,30
|4.136.127.441
|% 1,12
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|QUAGR
|4,08
|1.821.004.317
|% -5,34
|
|ZOREN
|4,51
|815.222.908
|% 2,04
|
|YKBNK
|21,76
|3.854.174.842
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,30
|3.804.174.814
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9279
|30,0999
|% -0,47
|
|Euro
|32,3953
|32,7100
|% -0,53
|
|Sterlin
|38,3752
|38,5676
|% 0,12
|
|Frank
|34,9384
|35,1489
|% 0,56
|
|Riyal
|8,0552
|8,0956
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|915,76
|918,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,02
|960,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,72
|83,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,50
|2.018,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 6.59 oranında artışla 189.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 126 adet işlem
-
17:57TGSAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 907 adet işlem
-
17:56HUNER
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 261, 784 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 99, 645.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde 7.49 oranında artışla 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 023, 071 adet işlem