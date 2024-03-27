***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ EREN ZİYA DİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 21.07.2023 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi OYAK KİMYA TARIM SEKTÖRÜ GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilOYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CAN ÖRÜNG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.12.2023 İcrada Görevli Değil OYAK İK.GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilOYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ARİF ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.04.2022 İcrada Görevli Değil Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi Evet Bağımsız Üye DeğilOYAK DENIZCILIK VE LIMAN İŞLETMELERI ANONIM ŞIRKETI ŞANSEL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilAKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÖZDE ERKOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2024 İcrada Görevli Değil OYAK GRUP HUKUK DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye DeğilBÜLENT ŞAMİL YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DANIŞMANLIK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİKADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANI - DENETİM KOMİTESİ ÜYESİKURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2023 İcrada Görevli Değil AVUKAT Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263453BIST