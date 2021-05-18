***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
18.05.2021 12:02
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL bedelli ve 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL' ye yükseltilmesine ilişkin 30.04.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 342.750,00 TL olup, kalan paylar, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936726
BIST
17:471.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:478,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:4710,2045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0949
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:47501,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,51
|Açılış
|: 501,47
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:47
|NTGAZ
|10,89
|10.898.799
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|317.181.929
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|308.944.155
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|401.354.022
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|YAPRK
|81,80
|44.142.106
|% -9,66
|
|IHGZT
|1,32
|10.795.495
|% -9,59
|
|GARAN
|8,11
|1.633.418.976
|% 1,88
|
|KOZAL
|131,20
|1.452.269.281
|% 2,10
|
|SISE
|8,06
|1.330.352.486
|% 2,94
|
|THYAO
|13,42
|930.470.632
|% 0,45
|
|EREGL
|19,42
|795.633.181
|% -0,05
|
|GARAN
|8,11
|1.633.418.976
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,96
|346.566.261
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.330.352.486
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|228.779.132
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,34
|740.591.111
|% 2,21
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3481
|8,3511
|% 0,47
|
|Euro
|10,1979
|10,2045
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8240
|11,8833
|% 0,92
|
|Frank
|9,2683
|9,3242
|% 1,12
|
|Riyal
|2,2199
|2,2310
|% 0,46
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,86
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,23
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında