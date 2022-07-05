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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

05.07.2022 18:20
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Boustead Holdings Berhad
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki yapması beklenmektedir.
Açıklamalar

05.07.2022 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca
Şirketimiz Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi ile Malezya'da kurulu Boustead Holdings Berhad arasında gıda güvenliği başta olmak üzere emtia ticareti alanında işbirliği yapılmasına yönelik bir Mutabakat Metni 5 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041807


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