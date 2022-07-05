***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBoustead Holdings BerhadVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu etki yapması beklenmektedir.Açıklamalar05.07.2022 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarıncaŞirketimiz Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi ile Malezya'da kurulu Boustead Holdings Berhad arasında gıda güvenliği başta olmak üzere emtia ticareti alanında işbirliği yapılmasına yönelik bir Mutabakat Metni 5 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041807BIST