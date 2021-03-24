***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2021 Tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde yeni seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerini aşağıdaki şekilde belirlenmiştir - Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE'nin Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cengiz AYDIN'ın üye olarak seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ'in, komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül MADENÜS'ün seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cengiz AYDIN'ın, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ'in seçilmelerine, oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920265BIST