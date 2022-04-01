***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2022 20:57
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca
-Şirket Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE' nin Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ' in üye olarak atanmalarına
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in, komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Tuba BEKTAŞ' ın seçilmelerine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ' in, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in seçilmelerine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015249
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