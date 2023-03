***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz 30.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca -Şirket Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş Bedri VAROĞLU' nun Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ' in üye olarak atanmalarına -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in, komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Tuba BEKTAŞ' ın seçilmelerine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ' in, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in seçilmelerine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.