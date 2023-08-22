***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2023 09:05
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
Açıklamalar Hektaş Ticaret T.A.Ş. ile ilgili olarak Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188070
BIST
'
10:577.834
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 37,48
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.832
En Yüksek
7.903
10:5727,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0695
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5729,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1552
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:571.662,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.662,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:57
|NETAS
|47,32
|13.580.462
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.039.231
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|1.281.866
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|7.935.037
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,43
|47.827.255
|% -8,18
|
|AVHOL
|101,00
|49.293.861
|% -7,42
|
|ONCSM
|201,10
|58.664.540
|% -7,24
|
|TUPRS
|144,30
|5.342.513.601
|% 3,29
|
|THYAO
|260,80
|5.020.383.729
|% 0,69
|
|EREGL
|44,66
|2.579.572.856
|% -0,76
|
|TCELL
|58,45
|1.977.898.556
|% 2,81
|
|KLSER
|114,30
|1.587.280.322
|% 8,44
|
|SKBNK
|4,07
|339.138.810
|% 0,74
|
|ODAS
|12,65
|924.193.649
|% 2,60
|
|YKBNK
|15,81
|1.132.670.763
|% -1,25
|
|ZOREN
|5,03
|298.172.429
|% 1,41
|
|EREGL
|44,66
|2.579.572.856
|% -0,76
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1886
|27,2116
|% 0,26
|
|Euro
|29,7377
|29,7553
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,6920
|34,8660
|% 0,49
|
|Frank
|30,8649
|31,0508
|% 0,29
|
|Riyal
|7,2290
|7,2652
|% 0,20
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|6,40
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|8,86
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.184
|11.273
|27,00
|
|Yarım
|5.609
|5.663
|14,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,45
|0,09
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,34
|