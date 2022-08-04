***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2022 12:56
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oyak Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051790
BIST
14:022.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 42,63
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:0217,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:0218,3351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0930
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:021.029,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.029,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,12
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KRPLS
|8,26
|58.386.088
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.180.508
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.613.303
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|995.705
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|74.062.859
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,94
|96.817.288
|% -7,36
|
|TURGG
|225,70
|21.547.990
|% -6,81
|
|THYAO
|55,45
|2.556.770.701
|% 0,82
|
|HEKTS
|37,76
|2.118.235.346
|% 6,31
|
|SISE
|23,70
|1.277.533.630
|% 1,80
|
|KARSN
|7,47
|1.176.098.796
|% 5,66
|
|SASA
|50,60
|851.864.581
|% 1,52
|
|TSKB
|2,94
|680.114.877
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,25
|555.857.621
|% 2,85
|
|KARSN
|7,47
|1.176.098.796
|% 5,66
|
|YKBNK
|5,08
|765.888.969
|% 3,25
|
|SKBNK
|2,01
|284.068.980
|% 9,84
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9584
|17,9715
|% 0,25
|
|Euro
|18,2886
|18,3098
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,8148
|21,9242
|% 0,49
|
|Frank
|18,6494
|18,7617
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,30
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,75
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.902
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,31
|