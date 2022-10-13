***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2022 09:12
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oyak Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071471
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
0
En Düşük
0
18:0518,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5881
En Düşük
18,5039
18:0518,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0811
En Düşük
17,9750
18:05997,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,44
|Açılış
|: 997,35
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,01
|23.769.563
|% 0,00
|
|UNLU
|7,21
|11.671.097
|% 0,00
|
|VBTYZ
|30,00
|34.652.770
|% 0,00
|
|YEOTK
|39,26
|347.001.227
|% 0,00
|
|ULUFA
|3,70
|23.050.905
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,01
|23.769.563
|% 0,00
|
|UNLU
|7,21
|11.671.097
|% 0,00
|
|VBTYZ
|30,00
|34.652.770
|% 0,00
|
|YEOTK
|39,26
|347.001.227
|% 0,00
|
|ULUFA
|3,70
|23.050.905
|% 0,00
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,00
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% 0,00
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% 0,00
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,71
|225.958.509
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,67
|217.937.486
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,26
|634.409.948
|% 0,00
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5786
|18,5813
|% 0,09
|
|Euro
|18,0268
|18,0590
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5328
|20,6358
|% -0,07
|
|Frank
|18,5552
|18,6670
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9288
|4,9536
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-5,06
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.720
|6.782
|-11,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,32
|92,32
|-0,13
|