***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2023 09:01
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oyak Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115758
BIST
10:475.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -27,18
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:4718,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8796
En Düşük
18,8057
10:4720,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0226
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:471.115,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.115,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.115,57
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:47
|SEGYO
|2,31
|8.297.511
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,97
|86.938.873
|% 9,08
|
|RYGYO
|12,03
|75.244.451
|% 8,97
|
|BASCM
|7,50
|1.640.153
|% 8,23
|
|ISDMR
|43,64
|929.434.732
|% 8,18
|
|AFYON
|11,34
|136.497.014
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|161.056.860
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|43.447.916
|% -10,00
|
|MRSHL
|616,90
|20.206.895
|% -9,99
|
|BMSCH
|18,47
|15.058.539
|% -9,99
|
|EREGL
|46,50
|3.046.044.075
|% -6,74
|
|KRDMD
|23,30
|1.708.646.394
|% -7,10
|
|THYAO
|139,00
|1.386.398.531
|% 1,09
|
|ISDMR
|43,64
|929.434.732
|% 8,18
|
|EKGYO
|8,35
|911.556.096
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,35
|911.556.096
|% -6,49
|
|KRDMD
|23,30
|1.708.646.394
|% -7,10
|
|EREGL
|46,50
|3.046.044.075
|% -6,74
|
|YKBNK
|9,13
|397.895.698
|% 1,78
|
|AKBNK
|16,11
|694.570.734
|% 1,32
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8767
|18,8796
|% 0,07
|
|Euro
|20,1058
|20,1140
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,8172
|22,9316
|% 0,21
|
|Frank
|20,3103
|20,4326
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0169
|5,0420
|% 0,05
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,36
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.629
|7.702
|3,00
|
|Yarım
|3.727
|3.769
|2,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.884
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,38
|