***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2023 15:48
***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 23/08/2023
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluşumuza gönderilen ve 23/08/2023 tarihinde yayınlanan pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama İngilizce açıklamasıyla birlikte ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188626
BIST
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17:107.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,97%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:08
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|86.111.799
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.696.732.404
|% 10,00
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|NETAS
|52,05
|16.707.165
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.775.484
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|129.995.389
|% -8,39
|
|ONCSM
|186,10
|117.491.356
|% -6,95
|
|IDGYO
|7,27
|13.294.894
|% -6,79
|
|TUPRS
|131,60
|8.563.059.651
|% -5,32
|
|THYAO
|242,70
|8.461.778.134
|% -4,79
|
|EREGL
|45,30
|7.756.577.478
|% 1,62
|
|ASTOR
|125,50
|7.090.775.785
|% -2,11
|
|TCELL
|59,25
|5.975.615.096
|% 0,85
|
|EKGYO
|9,11
|5.943.334.046
|% 2,36
|
|YKBNK
|15,57
|5.022.378.243
|% 0,71
|
|ISCTR
|16,95
|3.736.262.551
|% 3,92
|
|KATMR
|2,06
|449.710.258
|% 3,00
|
|SKBNK
|3,98
|804.095.241
|% 0,76
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2111
|27,2153
|% 0,11
|
|Euro
|29,5609
|29,5863
|% 0,35
|
|Sterlin
|34,3830
|34,5555
|% -0,33
|
|Frank
|30,8511
|31,0369
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2324
|7,2687
|% 0,14
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|18,95
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,78
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.266
|11.363
|44,00
|
|Yarım
|5.650
|5.699
|13,00
|
|Çeyrek
|2.816
|2.849
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|21,13
|21,14
|0,68
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|-1,48
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