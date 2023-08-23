***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi









***HEKTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )Yapılan açıklama düzeltme mi? HayırKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 23/08/2023İlgili Şirketler HEKTSAçıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluşumuza gönderilen ve 23/08/2023 tarihinde yayınlanan pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama İngilizce açıklamasıyla birlikte ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188626BIST