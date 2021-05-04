***HEKTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.05.2021 12:23
***HEKTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin 30.04.2021 tarihinde aynı anda başlayan % 175,76924 oranındaki bedelli sermaye artırımı ile % 102,13462 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 04.05.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 17.05.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934357
BIST
13:381.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
13:388,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
13:3810,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
13:38477,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,82
|Açılış
|: 477,81
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler13:38
|MTRKS
|42,24
|98.112.031
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.795.608
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,29
|75.618.668
|% 9,57
|
|CIMSA
|24,76
|157.371.933
|% 9,56
|
|SNKRN
|33,50
|1.089.889
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.531.118
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|29.594.437
|% -9,89
|
|SNPAM
|15,09
|65.063
|% -9,86
|
|CANTE
|4,67
|243.345.247
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,50
|1.022.858
|% -8,73
|
|EREGL
|19,29
|530.518.410
|% -1,83
|
|PETKM
|6,89
|524.010.058
|% 0,15
|
|KOZAL
|117,20
|502.504.141
|% 1,91
|
|GARAN
|7,23
|444.699.240
|% -0,55
|
|THYAO
|12,65
|394.176.350
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,81
|174.490.173
|% 0,09
|
|PETKM
|6,89
|524.010.058
|% 0,15
|
|GARAN
|7,23
|444.699.240
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|124.814.908
|% -0,48
|
|CANTE
|4,67
|243.345.247
|% -9,85
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3438
|8,3461
|% 0,26
|
|Euro
|10,0307
|10,0393
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,5974
|11,6555
|% 0,65
|
|Frank
|9,1091
|9,1640
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2224
|2,2335
|% 0,45
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|