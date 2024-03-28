***HFK*** HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***HFK*** HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/03/2024Karar Sayısı2024-03-02/046SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıHayat Finans Katılım Bankası A.Ş. 31/12/2023 tarihli Faaliyet Raporunu ekte kamuoyuna arzederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263876BIST