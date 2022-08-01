***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 15:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2022
Karar Sayısı
2022/58
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
HEDEF PORTFÖY FİNANSAL RAPORLARINDA
İÇ KONTROLDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE FON MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUK BEYANI
Karar N 2022/58
Karar Tarihi:29/07/2022
Sermaye Piyasası Kuru1u'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının 30 Haziran 2022 tarihli, Finansal Raporlar ile dipnotlar, Bağımsız Denetim Raporu, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiştir.
Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca finansal tabloların fonun aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesi ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050296
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0679
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,2670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1017
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2487
18:051.016,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.016,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9350
|17,9537
|% 0,38
|
|Euro
|18,2411
|18,2670
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,7779
|21,8871
|% -0,40
|
|Frank
|18,6759
|18,7884
|% -0,49
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-9,93
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.784
|6.860
|-23,00
|
|Yarım
|3.305
|3.354
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|20,00
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
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17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
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17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM