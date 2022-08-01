***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/08/2022Karar Sayısı2022/59SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıHEDEF PORTFÖY FİNANSAL RAPORLARINDAİÇ KONTROLDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE FON MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUK BEYANIKarar N2022/59Karar Tarihi:01/08/2022Sermaye Piyasası Kuru1u'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının 30 Haziran 2022 tarihli, Finansal Raporlar ile dipnotlar, Bağımsız Denetim Raporu, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiştir.Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca finansal tabloların fonun aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesi ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.Saygılarımızla,HDG - HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHBG - HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHTP - HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050381BIST