***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 17:20
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2022/59
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
HEDEF PORTFÖY FİNANSAL RAPORLARINDA
İÇ KONTROLDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE FON MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUK BEYANI
Karar N2022/59
Karar Tarihi:01/08/2022
Sermaye Piyasası Kuru1u'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının 30 Haziran 2022 tarihli, Finansal Raporlar ile dipnotlar, Bağımsız Denetim Raporu, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiştir.
Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca finansal tabloların fonun aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesi ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
Saygılarımızla,
HDG - HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
HBG - HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
HTP - HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050396
BIST