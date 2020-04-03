***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.04.2020 12:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 döneminde fonda işlem olmadığı için komisyon ve varlık alım satım bilgisi oluşmamıştır.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
1 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834553
BIST
14:2389.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -98,83
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
14:236,7103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0958
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
14:237,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
14:23347,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,47
|Açılış
|: 347,88
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|8,17
|3.989.083
|% 9,96
|
|AVHOL
|1,11
|158.834
|% 9,90
|
|IZTAR
|2,25
|364.415
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|44.918
|% 9,68
|
|UZERB
|2,73
|256.234
|% 9,64
|
|RTALB
|4,16
|3.156.566
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.429.427
|% -9,87
|
|DAGI
|2,12
|10.770.194
|% -7,42
|
|ULAS
|1,62
|4.344.014
|% -6,90
|
|GLRYH
|1,94
|495.480
|% -6,28
|
|PGSUS
|33,02
|102.518.428
|% -2,71
|
|IHLGM
|1,03
|101.720.375
|% 3,00
|
|ARDYZ
|13,82
|56.655.601
|% 5,82
|
|HUBVC
|18,02
|50.071.512
|% -4,30
|
|AVOD
|1,70
|38.322.304
|% 1,80
|
|IHLGM
|1,03
|101.720.375
|% 3,00
|
|ODAS
|1,37
|38.147.427
|% 0,74
|
|BNTAS
|2,61
|13.384.409
|% -1,88
|
|AKGUV
|1,45
|6.674.027
|% 1,40
|
|KUYAS
|1,25
|5.655.199
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2204
|8,2616
|% 0,55
|
|Frank
|6,8469
|6,8881
|% 1,20
|
|Riyal
|1,7808
|1,7898
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|347
|348
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
Seans Raporu
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14:31MARKA
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14:30GLRYH
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