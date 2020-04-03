***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.04.2020 12:59
020 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.942,63 % 0,026 % 0,034 % 130,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834554
BIST
15:4989.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 206,70
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:496,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0923
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:497,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:49349,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,75
|Açılış
|: 349,16
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|11.891.125
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.927.054
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.185.117
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|658.568
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.228.409
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.489.436
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,02
|245.602.097
|% -8,18
|
|TSPOR
|2,86
|215.067.309
|% -7,44
|
|PETKM
|3,44
|592.734.418
|% -0,58
|
|TUPRS
|85,85
|450.106.320
|% 3,87
|
|SASA
|8,37
|439.531.489
|% 9,27
|
|GARAN
|7,54
|396.482.168
|% -0,79
|
|ASELS
|23,42
|393.960.348
|% 1,21
|
|PETKM
|3,44
|592.734.418
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,02
|245.602.097
|% -8,18
|
|IHLGM
|1,02
|117.837.878
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,82
|151.181.721
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,86
|215.067.309
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2068
|8,2480
|% 0,38
|
|Frank
|6,8379
|6,8791
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7784
|1,7873
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|3,96
|
|Altın Gr.
|348
|349
|5,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|34,16
|34,16
|4,22
|
Seans Raporu
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