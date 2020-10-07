***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 13:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2020-30.09.2020 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.074,42 % 0,05 % 0,003 % 5,79
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.030,92 % 0,005 % 0,001 % 21,95
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.747,97 % 0,03 % 0,01 % 24,4
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 518,24 % 0,02 % 0 % 2,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879046
BIST
13:251.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:257,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,8560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:259,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0886
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:25476,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,07
|Açılış
|: 476,88
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:25
|VKING
|6,71
|3.905.967
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.899.190
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.723.866
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.017.375.695
|% -1,13
|
|ODAS
|3,42
|1.010.968.447
|% 4,59
|
|ASELS
|18,60
|495.788.790
|% 0,32
|
|SISE
|6,85
|368.194.370
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|345.851.988
|% 1,88
|
|ODAS
|3,42
|1.010.968.447
|% 4,59
|
|GARAN
|7,03
|1.017.375.695
|% -1,13
|
|ZOREN
|2,71
|345.851.988
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,90
|238.598.249
|% 3,26
|
|YGYO
|1,07
|115.460.940
|% 7,00
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8540
|7,8584
|% 0,78
|
|Euro
|9,2310
|9,2407
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,0747
|10,1252
|% 0,68
|
|Frank
|8,5202
|8,5715
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0871
|2,0976
|% 0,73
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|11,08
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,93
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,80
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|-0,80
|