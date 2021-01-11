***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 15:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 2.895,84 % 0,02 % 0,01 % 60,4
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.707,34 % 0,03 % 0,04 % 146,77
PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.145,97 % 0,03 % 0,01 % 36,17
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 555,34 % 0,03 % 0 % 9,36
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.616,56 % 0,03 % 0,02 % 60,96
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.701,31 % 0,05 % 0,05 % 89,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900100
BIST