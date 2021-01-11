***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 15:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.512,58 % 0,05 % 0,01 % 11,01
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.749,62 % 0,01 % 0 % 31,16
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.640,7 % 0,02 % 0,02 % 77,4
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.956,15 % 0,03 % 0 % 6,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900102
BIST
15:061.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:067,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:069,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:06442,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,02
|Açılış
|: 442,14
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:04
|FORMT
|5,39
|19.422.576
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.525.352
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|205.084.965
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.536.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.237.820
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,80
|2.567.063.242
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.273.122
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|899.210.287
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|809.742.626
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,11
|754.982.452
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|899.210.287
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.273.122
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|512.654.126
|% 5,51
|
|TSKB
|1,83
|225.530.608
|% -0,54
|
|PETKM
|5,33
|651.839.189
|% 1,33
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4375
|7,4422
|% 0,94
|
|Euro
|9,0465
|9,0538
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,9933
|10,0434
|% 0,23
|
|Frank
|8,3165
|8,3666
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9752
|1,9851
|% 0,81
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,04
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,54
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-24,66
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,92
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,71
|