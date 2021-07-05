***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 14:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3.958,62 % 0,011 % 0,001 % 6,874
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 624.189,57 % 0,025 % 0,117 % 466,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946146
BIST
15:261.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:268,6632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:2610,2888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0095
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:26498,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 498,91
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:26
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.709.749
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.383.495
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.069.844
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|63.915.357
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|788.602.962
|% 1,89
|
|GARAN
|8,52
|546.794.720
|% 1,43
|
|KOZAL
|110,20
|461.053.117
|% -2,30
|
|SASA
|29,32
|424.193.050
|% 2,45
|
|ARCLK
|32,64
|285.481.270
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,22
|162.047.050
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,27
|90.423.458
|% 4,96
|
|GARAN
|8,52
|546.794.720
|% 1,43
|
|THYAO
|14,00
|788.602.962
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,65
|138.647.285
|% 6,85
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6594
|8,6632
|% -0,19
|
|Euro
|10,2801
|10,2888
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9596
|12,0196
|% -0,08
|
|Frank
|9,3552
|9,4116
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3022
|2,3137
|% -0,22
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:40AVGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 387, 057 adet işlem
-
15:39ERBOS
Yüzde 4.46 oranında artışla 142.80 lira fiyatla işlem gören hissede 940, 395 adet işlem
-
15:38XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 7, 705.00 milyon TL de
-
15:38BIOEN
Yüzde 8.27 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 555, 157 adet işlem
-
15:37ECZYT
Yüzde 4.38 oranında artışla 40.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 455, 174 adet işlem